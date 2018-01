OLHA SÓ…

Desde o início do mês, quem passa pela Estação Alto do Ipiranga do Metrô pode conferir uma exposição permanente com a história do bairro. São fotos, textos e ilustrações que mostram lugares simbólicos da região, como o Museu do Ipiranga e o Parque da Independência.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de março de 2013

