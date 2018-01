Intervenção na Ceagesp

Hoje (3) e sábado (4), às 18h, dentro do projeto Na Selva das Cidades, a Mudana Companhia se apresenta em plena Ceagesp, o maior entreposto de alimentos da América Latina. As intervenções ocorrem no Galpão dos Carregadores (Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, V. Leopoldina), são gratuitas e é necessário retirar ingresso meia hora antes. Ao longo do ano, o grupo realiza 12 ocupações semelhantes. Já foram palco um clube às margens da Represa de Guarapiranga e um bar na Vila Olímpia. E estão previstas apresentações no Cemitério da Lapa, em favela no bairro de Aricanduva e numa madeireira do Butantã.

