Interrogações

É verdade que a primeira corrida automobilística do Brasil aconteceu em São Paulo?

Sim. Em 26 de julho de 1908.

Onde foi?

Organizada pelo Automóvel Club de São Paulo e pelo Automóvel Club do Brasil, a disputa aconteceu no chamado Circuito de Itapecerica da Serra. Com 75 km, ele partia do Parque Antártica, na Água Branca, e passava pelas atuais Avenidas Doutor Arnaldo e Paulista, entre outras.



Quem venceu?

Entre os 16 pilotos participantes, quem se deu melhor foi o aristocrata rural Sylvio Penteado (foto). Seu Fiat atingia, em média, 50 km/h.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de setembro de 2010