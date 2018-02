Interrogações

Qual foi a primeira rua asfaltada de São Paulo?

A Avenida Paulista. Com material importado da Alemanha, a via recebeu asfalto em 1909 – quando ainda não tinha a vocação empresarial de hoje, mas abrigava dezenas de casarões dos barões do café.

E quando ela foi inaugurada?

Há quase 120 anos, em dezembro de 1891, idealizada pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima (1845-1902). Na época, cogitou-se homenageá-lo, batizando a via com seu nome. Mas ele não quis a honraria, dizendo que teria de ser “Avenida Paulista em homenagem aos paulistas”. Outros nomes aventados foram Avenida das Acácias e Prado de São Paulo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de abril de 2011

