Interrogações

Qual a maior formação de banda que já tocou em São Paulo?

Parte da Virada Cultural de 2005, 40 bandas e fanfarras se uniram, no Playcenter, para executar, juntas, o Hino Nacional e o Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959). De acordo com a auditoria do RankBrasil, o livro dos recordes brasileiros, foi a maior orquestra a tocar no País.

Quantos músicos participaram?

Sob a organização e a batuta da musicista Vanda Lago, 1.106 músicos estiveram em ação, ao mesmo tempo. Meses antes, todos receberam, via e-mail, as partituras das duas canções executadas. Assim, chegaram ao Playcenter já “ensaiadinhos”.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de novembro de 2010