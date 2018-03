Interrogações

Por que São Paulo é considerada a capital sul-americana das feiras de negócios?

Porque é sede de 90 mil eventos por ano, contando os privativos de empresas – média de um a cada 6 minutos.

Em nível nacional, o que isso representa?

A fatia corresponde a 75% dos eventos do gênero no País. Das 172 grandes feiras ocorridas no Brasil, 120 são realizadas em São Paulo.

Qual a consequência disso?

Arrecadação anual de R$ 2,9 bilhões por ano e a criação de 500 mil empregos diretos e indiretos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de setembro de 2010