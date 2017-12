Interação arte-cidade

Especialista em flagras do cotidiano da cidade, a fotógrafa Zaida Siqueira inaugura na 3ª (23) a mostra ‘Códigos Urbanos’, no espaço Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré).

A exposição traz curiosas imagens nas quais a arte urbana parece interagir com o ambiente ao redor – como na que ilustra esta nota, em que policiais parecem estar cercando um espaço em chamas. A exposição fica em cartaz até 16/6.

No período, o prédio do Unibes terá várias intervenções relacionadas ao universo da ‘street art’, com projeções de imagens na fachada, colagens de lambe-lambes e outras fotografias.