Inscrições abertas para ‘ecovirada’

SEGUNDA EDIÇÃO



A 2.ª edição da Virada Sustentável, evento que no ano passado realizou 480 atividades culturais e educativas de cunho ecológico em 78 endereços paulistanos, está marcada para os dias 2 e 3 de junho. E, a partir de hoje, encontram-se abertas as inscrições de propostas de eventos que se adaptem à programação. Organizações, artistas, oficineiros, equipamentos culturais, escolas e demais organizações da sociedade civil que queiram participar podem inscrever-se no evento por meio de uma “carta de adesão”, que precisa ser solicitada pelo e-mail adesoes @ viradasustentavel.com.

As propostas passam por um crivo da curadoria e da organização da Virada – de acordo com os critérios, ganham prioridade as que têm caráter educativo e usam linguagem artística ou lúdica para conscientizar e mobilizar pessoas. Projetos com conotação partidária ou religiosa não são aceitos.

A programação oficial da Virada Sustentável e os espaços participantes serão divulgados na segunda quinzena de maio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de março de 2012

Tem Twitter? Siga o blog