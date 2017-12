‘Inquérito Policial’ será lançado em banca de jornal

No ano passado, o escritor Ricardo Lísias teve de prestar esclarecimentos à Polícia Federal por causa do uso de uma peça jurídica (ficcional) em obra literária. Neste sábado (7), com festa na descolada Banca Tatuí (às 16h20, na Rua Barão de Tatuí, 275, Santa Cecília), ele lança ‘Inquérito Policial: Família Tobias’, uma sequência do mesmo universo que já lhe causou problemas.

“No dia do lançamento além das bandas e DJ, vão estar expostas as páginas mais ‘curiosas’ do processo original (o do Ministério Público), justamente as páginas em que eles não notam que se tratava de uma obra de ficção. Vamos colar essas páginas em uma parede ali!”, conta Lísias.

O livro, sexto da carreira do escritor, vai custar R$ 49,90.