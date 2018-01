Início dos cinemas em São Paulo

__________________________________________

Em ‘Salas de Cinema e História Urbana de São Paulo (1895-1930): o Cinema dos Engenheiros’, laçamento da Editora Senac (R$ 130), o pesquisador José Inacio de Melo Souza traz plantas, fotos, cartões-postais e muitas informações das primeiras casas paulistanas a exibirem filmes – no caso, no período do cinema mudo. “O cinema chegou à cidade como uma novidade para as elites frequentadoras do centro, da área comercial do Triângulo”, comenta o autor, no texto que introduz o livro.