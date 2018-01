Infraestrutura urbana e os “melhoramentos de São Paulo”

“A necessidade de implantar infraestrutura na cidade em crescimento, somada ao novo sistema de governo municipal e a recente criação de sua diretoria de obras públicas fizeram com que as intervenções transformassem o cotidiano da paisagem paulistana no início do século XX. Sobre esse período, boa parte dos trabalhos sobre a historiografia do desenvolvimento urbano afirma que a gestão do prefeito Antonio Prado (foto) determinou suas ações a fim de dotar a cidade de elementos modernos, similares aos das cidades europeias, marcadas por obras de cunho estético: arborização de ruas, remodelação de parques, calçamento e melhorias na área central. Embelezar não era, contudo, mais uma prática suficiente para as posturas municipais, mas, sim, uma consequência da implantação dos recursos técnicos necessários ao desenvolvimento almejado.”

Excerto do livro Vias Públicas – Tipo e Construção em São Paulo (1898-1945), de Gustavo Partezani Rodrigues (Imprensa Oficial, 2010)