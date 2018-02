Informatização segue. Devagar

BIBLIOTECA DO MOSTEIRO



Com 100 mil títulos no acervo, a biblioteca do Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, está sendo informatizada desde 2002. A ideia é que todas as obras sejam organizadas em um catálogo eletrônico, facilitando as pesquisas. O trabalho, entretanto, é feito com “aquela calma beneditina”, como frisa o monge-bibliotecário João Baptista. Até agora, foram catalogados 16 mil livros – se continuar nesse ritmo, o acervo demorará meio século para estar totalmente informatizado.

A biblioteca dos beneditinos é a mais antiga da cidade. Existe desde que a instituição religiosa chegou a São Paulo, em 1598. Isso porque a Regra de São Bento, conjunto de normas da vida monástica, determina que os monges se entreguem diariamente ao trabalho e aos livros. Ou seja: todo mosteiro beneditino já nasce com uma biblioteca.

Entre as preciosidades do acervo está uma edição do Novo Testamento datada de 1496, seis incunábulos – livros rudimentares, dos primórdios da imprensa – e 581 obras publicadas entre os séculos 15 e 18.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2011

Tem Twitter? Siga o blog