Impeachment suspende eventos em SP

O fato de que no domingo (17) todo brasileiro deve estar acompanhando a votação do impeachment fez com que organizadores de eventos culturais previstos para acontecer em São Paulo decidissem suspendê-los. É o caso do passeio fotográfico Click a Pé. Antes marcada para a manhã do dia 17, a sexta edição da jornada foi adiada para o próximo domingo (24).

O cenário político também fez com que a Biblioteca Mário de Andrade resolvesse suspender, ainda sem data definida, a “bibliotequinha” que deveria acontecer no domingo.