Imagens revelam toque lusitano

O projeto Uma Casa Portuguesa com Certeza quer mostrar o toque lusitano que há em São Paulo. Para participar, fotógrafos profissionais e amadores precisam postar as fotos no Instagram utilizando a hashtag #umacasaportuguesacomcerteza ou #casalusa. Valem imagens colocadas na internet até o dia 30 deste mês.

As 50 melhores imagens – eleitas por um júri de profissionais da fotografia – vão participar de exposições simultâneas no Brasil e em Portugal. Dois brasileiros ganharão passagens e estadia para assistir à inauguração em Portugal e dois portugueses virão ao Brasil nas mesmas condições.

Até a semana passada, mais de 3 mil imagens já haviam sido postadas. O regulamento completo está no site www.umacasaportuguesacomcerteza.com.

Foram convidados três coletivos fotográficos para participar do projeto, estimulando o olhar dos participantes: Kameraphoto, de Portugal, Pangéia de Dois, de São Paulo, e O Estendal, do Rio de Janeiro.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de janeiro de 2013

