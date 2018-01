Imagens preciosas

Dentre as peças do rico acervo de arte sacra do Mosteiro de São Bento, no Centro, três imagens – instaladas na Basílica de Nossa Senhora da Assunção, anexa à abadia – destacam-se pela relevância histórica. São elas: São Bento (foto), Santa Escolástica e o Cristo Crucificado. “São Bento e Santa Escolástica foram confeccionados em 1656 aqui em São Paulo pelo escultor Frei Agostinho de Jesus, monge beneditino e primeiro escultor brasileiro”, conta o monge João Baptista, bibliotecário da casa. “O crucificado foi confeccionado e oferecido ao mosteiro pelo escultor José Pereira Mutas, primeiro escultor paulistano, em 1777.”

As três peças foram recuperadas recentemente pelo restaurador João Rossi, que é responsável pelo restauro do patrimônio artístico do mosteiro.