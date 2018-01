Imagens do Rei

DO FUNDO DO BAÚ



No clima da Copa do Mundo, estão expostas 12 imagens raras de Pelé, todas feitas pelo fotógrafo José Dias Herrera – que acompanhou o craque desde o primeiro dia com a camisa do Santos, em 1956, até 1966. Entre as fotos da mostra, algumas foram feitas na capital paulista – caso desta, que traz o Rei do Futebol em uma concessionária da Mercedes-Benz.

Pelé: A Construção de um Rei. Galeria Lume. R. Joaquim Floriano, 711, 2º andar, Itaim. 3704-6268. 2ª a 6ª, 10h/19h; Sáb., 11h/14h. Até 26/7. Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de junho de 2014

