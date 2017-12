Ibira de cada um

__________________________________________

Curiosidades, agenda cultural e uma rede social própria. Estes são os atrativos do recém-lançado aplicativo Meu Ibira – desenvolvido pela Globo e com versões grátis para Android e iOS –, para frequentadores do Ibirapuera, o mais movimentado parque paulistano. Após criar um perfil pessoal, o usuário pode agendar sua programação, a partir de preferências pessoais e indicações de amigos. A interação é total: pelo app, é possível combinar uma atividade no parque com um grupo de amigos. Na era dos selfies, o aplicativo permite a publicação de fotos, é claro.