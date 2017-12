Hospital sobre rodas

FOTO: JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/ DIVULGAÇÃO

Equipadas com mamógrafo, aparelho de ultrassom, impressoras e computadores, cinco carretas como a da foto irão percorrer os bairros de São Paulo e cidades do interior para examinar mulheres. A campanha, do governo do Estado, pretende estimular o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população feminina. Neste mês de janeiro, o primeiro caminhão fica instalado, em testes, na Rua Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de janeiro de 2014

