Hortinha na cobertura

Abóbora, tomate, berinjela, manjericão, alecrim, cebolinha, mandioca… Frequentadores do Centro Cultural São Paulo podem ver e – vá lá – até colher esses vegetais. A horta comunitária foi idealizada em 2011 e, neste ano, revitalizada pelo grupo Hortelões Urbanos (oesta.do/194gd9g). Ela cresce na lateral do jardim suspenso do prédio do CCSP.

“A cada vez que há um trabalho de manutenção, por meio dos voluntários do Hortelões Urbanos, de nossos funcionários e do público, a horta aumenta”, afirma o diretor do centro, Ricardo Resende. “E essa é a ideia mesmo.” A Divisão de Ação Cultural e Educativa da instituição oferece até um tour para explicar a importância de espaços verdes assim para metrópoles como São Paulo (agendamento pelo telefone 3397-4036). “Eles também ensinam como manusear a horta, porque queremos que os frequentadores se envolvam com o projeto”, diz Resende. “E, na hora de colher, que saibam fazer isso com cuidado, para não estragar a plantação.”

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de novembro de 2013

