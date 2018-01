‘Hora Verde’ terá palmeiras no Jardim Botânico

__________________________________________

Neste domingo (20), véspera do Dia da Árvore, o Sistema Ambiental Paulista promove a primeira edição da Hora Verde. Em um esforço carregado de simbolismo, mudas de árvores serão plantadas em 94 municípios paulistas – até a tarde desta sexta, 94 cidades haviam confirmado participação, e mais de 10 mil árvores devem ser plantadas.

Na capital paulista, o plantio será no Jardim Botânico, que vai ganhar 50 novas palmeiras. Durante o evento, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado vai lançar um kit com informações técnicas para ajudar na

Documento escolha de espécies adequadas para cada situação e localização de viveiros PDF

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

. Também deve ser divulgado um manual sobre arborização urbana.

O Dia da Árvore foi idealizado pelo botânico sueco Johan Albert Constantin Löfgren (1854-1918), primeiro diretor do Instituto Florestal. Em 1902, graças ao seu incentivo, o engenheiro João Pedro Cardoso e o poeta Coelho Neto criaram, no município de Araras, a primeira Festa das Árvores do Brasil.