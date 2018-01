Honduras e a dupla homenagem

Se depender das homenagens paulistanas, vai dar Honduras hoje às 16h contra a França. São duas as ruas paulistanas batizadas com o nome do país da América Central. Uma fica nos Jardins (imagem acima), outra na Vila Santa Catarina, distrito do Jabaquara.

De acordo com o historiador Maurílio Ribeiro, chefe da Seção de Denominação de Logradouros Públicos, do Arquivo Histórico Municipal, ruas homônimas “não deveriam existir, mas existem” em São Paulo. “Muitas vezes, uma tem nomenclatura oficial e outra ganhou o nome dos moradores da região, ainda sem oficialização”, explica ele.

