Pinheiros, que completou 450 anos ontem, ganha um painel da artista plástica Carla Caffé, instalado no Sesc do bairro. Com 15 metros quadrados, a obra remete ao tradicional Largo da Batata.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de agosto de 2010