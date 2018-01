O mapa estilizado com as linhas da rede metroferroviária de São Paulo demorou três anos para ser concebido. Assim como toda a identidade visual do Metrô, é obra do arquiteto João Carlos Cauduro. Logo mais, às 19h30, ele dará uma palestra na Atec Cultural (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800, 10º andar, Tel.: 11 3034-1800), com entrada grátis.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 20 de março de 2013