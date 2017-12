Com a presença de autoridades argentinas como o ministro do Turismo, Enrique Meyer, o secretário de Cultura, Jorge Coscia, e o embaixador argentino no Brasil, Luis Maria Kreckler, bailarinos dançam tango na noite de hoje no Memorial da América Latina. O evento começa às 21h, no auditório Simón Bolívar (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, entrada pelo portão 12).

