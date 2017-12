Hoje é dia de celebrar o quê?

FOTO: PATRICIA CRUZ/ ESTADÃO

Sabia que a primeira semana do horário de verão é a semana oficial do happy hour em São Paulo? E que janeiro é o mês do karaokê? Conhece o dia do Fusca, comemorado em 20 de janeiro? E a eufórica data da ‘Conquista pelo Brasil de seu Tetracampeonato’ (17 de julho)? Pois São Paulo está cheia de datas comemorativas assim, tudo previsto em lei municipal. E, aparentemente, sem muita lógica: celebra-se o dia do tetracampeonato, por exemplo, mas não há o mesmo para o penta – nem para o tri, o bi ou o primeiro título. Afinal, hoje é dia de comemorar o quê, mesmo?

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de dezembro de 2013

