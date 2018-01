‘Ho ho ho… Feliz Pedal!’

__________________________________________

Ele tem só 28 anos e pesa apenas 80 quilos. Em vez de trenó, pedala sua bike pelas ruas de São Paulo. Este Papai Noel diferentão, encarnado pelo ator Marcelo Roya, já começou a circular por São Paulo e deve seguir pedalando até o dia 26 de dezembro.

“Feliz Pedal!” é sua saudação. O personagem é criação da FunesPro, uma agência de marketing. De acordo com os inventores da ação, o Noel ciclista “tem como missão chamar a atenção do público para a necessidade de termos um Natal mais verdadeiro, mais simples, valorizando questões e comportamentos novos como mobilidade, vida saudável e outros mais que fazem parte de seus pilares de sustentabilidade”.

O personagem pode ser acompanhado pelo Facebook.

(Quanto tempo até as pessoas começarem a relacionar o vermelho do Papai Noel ao vermelho das ciclovias ao vermelho do partido do atual prefeito entusiasta das bicicletas?)