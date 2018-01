O historiador Paulo Rezzutti, mais conhecido biógrafo da Marquesa de Santos, conduz passeio no próximo dia 26 com curiosidades paulistanas a respeito da personagem do século 19. No mesmo dia, está previsto também um tour sobre o café e a cidade. Mais informações neste link e na coluna veiculada pela Rádio Estadão. Clique para ouvir:

