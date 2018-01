História de SP

Por ANA GABRIELA VEROTTI

O Centro de Integração Empresa¬Escola (CIEE) promove, em parceria com a Academia Paulista de História (APH) o 11º Curso de História de São Paulo. Voltado para estudantes, professores, historiadores e demais interessados, o curso, que existe desde 2003, é grátis e ocorre até 23 de outubro de 2014, sempre às quintas¬feiras, das 9h30 às 12h.

Nesta edição, as aulas abordam o entretenimento oferecido no Estado de São Paulo. Iniciativas como teatro amador, festivais de música, parques infantis e associações esportivas populares serão o tema de alguns dos encontros. Entre os docentes, então professores da USP e Unesp e uma pesquisadora da Secretaria Municipal de Cultura, além de outros especialistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cada aula, será distribuído um roteiro dos assuntos a serem abordados, com indicações de leituras básicas sobre os temas. Os alunos interessados ainda podem imprimir, pelo site do CIEE, certificados de participação. As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas por aula de interesse, pelo site www.ciee.org.br/portal/eventos. O curso ocorre no Espaço Sociocultural ¬ Teatro CIEE, localizado na Rua Tabapuã, 455, no Itaim Bibi.

A programação completa está disponível neste link.