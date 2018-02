História, arte pública e turismo cultural são temas de evento grátis que começa hoje

Arte pública, turismo cultural e cidadania estarão em pauta ao longo da semana em evento promovido pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura. Com visitas monitoradas, caminhada noturna, jornada fotográfica, mesas-redondas e palestras, a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural deve atrair – na expectativa dos organizadores – cerca de 200 pessoas por dia, de segunda a quarta-feira.

“É uma oportunidade para discutirmos não apenas a questão da visão patrimonial mais oficial, mas também as referências da cidade que estão no dia a dia das pessoas e vão se consolidando como patrimônio”, comenta o diretor do DPH, Walter Pires. O evento ocorre desde 2004 e, nos últimos anos, vem se consolidando no calendário da cidade.

A participação é grátis. Inscrição precisam ser feitas na recepção da Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94), em cujo auditório ocorrem as palestras e debates. Para informações adicionais, o telefone do DPH é (11) 3331-3813.

Destaques. “O evento de 2012 enfoca os temas da urbanidade e da memória”, afirma Pires. “Por meio da apropriação dos espaços públicos, é possível buscar a valorização do patrimônio cultural.” Entre as atividades programadas, há visitas monitoradas ao centro histórico, edifícios, parques, obras de arte e ao Cemitério da Consolação.

“Convidamos para palestrar duas pessoas conhecidas que, em seus trabalhos, registram os aspectos históricos da cidade de São Paulo: o escritor e sociólogo José de Souza Martins e o cineasta Ugo Giorgetti”, diz o diretor do DPH. Ambos são colunistas do Estado.

Outra participação que deve atrair boa plateia é do artista plástico Eduardo Srur, conhecido por polêmicas intervenções urbanas na cidade. Na mais recente delas, teve problemas com a subprefeitura de Pinheiros ao dependurar um a carruagem na Ponte Octavio Frias de Oliveira, na Marginal do Pinheiros. “Essa história acabou sendo um equívoco (da prefeitura)”, admite Pires. “Mas, no final, tudo deu certo. E ele é um artista bem provocativo.”

PROGRAMAÇÃO

29/10/2012 – segunda-feira

13h-14h – Credenciamento

14h – Abertura Carlos Augusto Machado Calil (Secretário Municipal de Cultura)

14h15-15h45 – Palestra “Memórias e urbanidades paulistanas”

José de Souza Martins (FFLCH/USP)

15h45-16h – Intervalo

16h-18h – Mesa redonda “Turismo e patrimônio”

Mário Jorge Pires (ECA/USP)

Vera Lúcia Dias (guia cultural)

Moderador: José Roberto Neffa Sadek (Secretário Adjunto da Cultura)

30/10/2012 – terça-feira

13h-14h – Credenciamento

14h-15h30 – Palestra “Memórias afetivas da metrópole”

Ugo Giorgetti (SP Filmes de São Paulo)

15h30-16h – Intervalo

16h-18h – Mesa redonda “Memória e espaço urbano”

Francisco Folco (Memorial Penha de França)

Fraya Frehse (FFLCH/USP)

Moderador: José Eduardo de Assis Lefèvre (Presidente do CONPRESP)

31/10/2012 – quarta-feira

13h-14h – Credenciamento

14h-15h30 – Palestra “Arte e espaço público”

Walter Pires (Diretor do DPH)

15h30-16h – Intervalo

16h-18h

Mesa redonda “Arte pública e cidadania”

Eduardo Srur (artista plástico)

Vera Pallamin (FAU/USP)

Moderador: Sérgio Luís Abrahão (Arquiteto do Gabinete do DPH)

ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAÇÃO MONITORADA

Durante o evento, no saguão da Biblioteca Mário de Andrade, serão exibidos documentários de B.J.Duarte sobre a cidade de São Paulo, pertencentes ao acervo da Cinemateca Brasileira.

Curadoria Casa da Imagem / Museu da Cidade de São Paulo

29/10/2012 – segunda-feira

Caminhada noturna pelo Centro da cidade e Jornada Fotográfica

18h30-20h – Ponto de encontro: em frente à biblioteca

Carlos Beutel (Restaurante Vegetariano Apfel)

André Douek (Museu da Cidade de São Paulo)

30/10/2012 – terça-feira

Visita monitorada ao Cemitério da Consolação

10h-12h – Ponto de encontro: em frente ao cemitério

Francivaldo Gomes (Serviço Funerário Municipal)

Visita monitorada à Biblioteca Mário de Andrade

11h-13h – Ponto de encontro: em frente à biblioteca

31/10/2012 – quarta-feira

Visita ao Parque Jardim da Luz e Jornada Fotográfica

10h-12h – Ponto de encontro: em frente à administração do parque

Projeto Trilhas Urbanas (SVMA)

André Douek (Museu da Cidade de São Paulo)

01/11/2012 – quinta-feira

Visita ao Parque Trianon e Jornada Fotográfica

10h-12h – Ponto de encontro: em frente à administração do parque

Projeto Trilhas Urbanas (SVMA)

André Douek (Museu da Cidade de São Paulo)

Visita às obras de restauração da Fonte Monumental

14h-16h – Ponto de encontro: em frente ao portão de entrada do canteiro de obras, na altura do número 179 da Rua Vitória

Fábio Donadio (Arquiteto do DPH)

