Victor Brecheret (1894-1955) demorou 17 anos para concluir seu ‘Monumento às Bandeiras’. Todo de granito, com 43 m de comprimento, traz figuras de bandeirantes, índios e negros. No total, 29 pessoas são representadas na escultura, popularmente chamada de ‘Empurra-Empurra’.