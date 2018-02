Graninha salvadora

OLHA SÓ…

Tradicional entidade de assistência judiciária gratuita, o Departamento Jurídico XI de Agosto, criado há 90 anos no centro da cidade pelos alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sempre teve problemas financeiros. Nos anos 80, ameaçado de corte de luz e de despejo, o departamento contou com a ajuda do atual ministro da Educação, Fernando Haddad, então estudante da faculdade. Ele foi até a loja de sua família, na Rua 25 de Março, e conseguiu um empréstimo do pai. Essa é uma das curiosas histórias contidas no livro Escola de Justiça, que a Imprensa Oficial e o Departamento Jurídico XI de Agosto lançaram na quinta.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de novembro de 2010