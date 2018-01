Grande hotel revisitado

__________________________________________

A história de 56 anos do Grand Hotel Ca’d’Oro, marco da R. Augusta, e a futura reabertura do novo estabelecimento com este nome são tema do livro ‘Grande Hotel – Ca’d’Oro, a História de Sucesso de uma Cultura Hoteleira Centenária’, escrito por Celso Nucci e Marília Scalzo, lançamento da Editora Senac (368 pág., R$ 60). Entre os relatos, saborosas passagens dos ilustres hóspedes que pernoitaram ali, como os escritores Pablo Neruda, Jorge Amado e Vinícius de Moraes; os músicos Luciano Pavarotti, Nat King Cole, Tim Maia e Elis Regina; e os ex-presidentes François Mitterrand (França), Nelson Mandela (África do Sul), além do rei Juan Carlos, da Espanha.