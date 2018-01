Grafites de cabeceira

FOTO: RICARDO CZAPSKI/ DIVULGAÇÃO

O fotógrafo Ricardo Czapski lança no próximo dia 7/11, no Restaurante Riso, o livro ‘Graffiti SP’ (Ed. Comg; R$ 50), com 125 imagens de obras de mais de 80 grafiteiros paulistanos. São nomes como Kobra, Crânio, Mundano, Alex Senna (foto), Flávio Rossi, entre outros. Para chegar a essa seleção, ele clicou mais de 10 mil muros, entre 2005 e 2013. Do livro, 600 exemplares serão doados para organizações dedicadas ao incentivo da arte de rua e bibliotecas públicas.

R. Mário Ferraz, 529, Itaim Bibi, 3078-3994. 7/11, 20h.





Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de outubro de 2013

