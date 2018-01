Grafite sustentável

_____________________

Conhecida como residência-modelo de economia de energia elétrica, a CasaE (Av. Prof. Vicente Rao, 1.195, Campo Belo, 2366-4973), criada e mantida pela empresa Basf e aberta à visitação pública, acaba de ser totalmente repaginada. E, para marcar essa nova fase, recebeu um colorido painel de 75 metros quadrados assinado pelo artista plástico Rui Amaral, pioneiro do grafite no Brasil. De acordo com o departamento de comunicação da empresa, a ideia do painel é valorizar a arte urbana, já que a casa “está inserida numa metrópole”.

Com 400 metros quadrados e diversas soluções – algumas delas de alta tecnologia –, a CasaE expõe ideias que são capazes de reduzir em até 70% os gastos com eletricidade.

Para visitar é preciso agendar pelo site www.casae.basf.com.br ou pelo e-mail casae@basf.com. Grátis.