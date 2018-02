Grafite gigante

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nos dias 26 e 27, sábado e domingo, 325 metros de muros na Vila Mariana devem ficar mais coloridos. Serão transformados por 30 grafiteiros, na companhia de jovens aprendizes das Fábricas de Cultura, projeto do governo do Estado. Trata-se da ação ‘Arte na Rua: Mural Grafite’, uma intervenção artística que é resultado de oficinas previamente realizadas pelos alunos das Fábricas. O trabalho vai começar em um muro de 174 metros da Avenida Ibirapuera, entre a Rua Joaquim Távora e a Avenida 23 de Maio. Em seguida, a intervenção será na Rua França Pinto, onde devem ser grafitados um muro de 93 metros e as fachadas de 14 casas geminadas, no total de 58 metros.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2014

