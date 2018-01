__________________________________________

Serão mais de 100 opções de doces e salgados. Em sua primeira edição, o Festival de Gostosuras acontece neste domingo (13), das 12h às 20h, no Club Homs (Av. Paulista, 735), com entrada grátis. Em paralelo, ocorre a Feira Natalina, em sua oitava edição. Mais informações na página do Facebook.