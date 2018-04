Gosta de ouvir uma história?

FESTIVAL



Para comemorar os três anos do programa Em Cantos e Contos – que oferece contação de histórias –, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) prepara o I Festival de Contadores de Histórias. Com entrada gratuita, o evento está marcado para os dias 5 e 6, sábado e domingo, na Rua Álvares Penteado, 112, centro. Informações pelo telefone (11) 3113-3651.

Com grandes nomes da contação de história paulista, o festival planeja entreter crianças, jovens e adultos com contos que vão da mitologia grega à africana e muita história de princesa, bichos falantes, gigantes e tapetes voadores.

Nos dois dias, a programação começa às 11 horas. Na foto, o grupo de contadores de histórias do CCBB Educativo, que costuma encerrar cada narrativa assim: “Acabou-se o conto e o vento o levou e todo o mal se foi. Para nós e aqueles que nos escutaram, só o bem ficou.”

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de janeiro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog