Gosta de concertos? Osesp abre temporada com apresentação que será transmitida pela internet

Boa dica para quem gosta de música clássica. A temporada 2012 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) abre no próximo sábado com um concerto que será transmitido ao vivo pela internet. O espetáculo, que marca a estreia da nova regente titular, Marin Alshop, está marcado para as 16h30 e pode ser acompanhado por este link.

Evento semelhante foi realizado, com sucesso, no ano passado. A primeira transmissão de concerto digital da Osesp foi acompanhada por 23 mil pessoas de 34 países – uma audiência cerca de 16 vezes maior do que a capacidade da Sala São Paulo.