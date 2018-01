Google Street View vai mostrar cemitérios de SP

__________________________________________

Dentro de uma semana, será possível fazer um tour virtual por três dos mais tradicionais cemitérios paulistanos: o da Consolação, o do Araçá e o de São Paulo. Tudo via Google Street View, ferramenta que cada vez mais funciona como um visualizador do que existe no mundo.

“O plano do projeto Street View é fazer um ‘espelho’ virtual do mundo. Os cemitérios são parte importante do desenvolvimento das cidades e retratam diversos momentos culturais, sendo parte essencial desse ‘espelho'”, disse ao blog o engenheiro Tomás Nora, chefe do Google Street View no Brasil. “Esses três cemitérios foram escolhidos pela riqueza de traços culturais.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao contrário de como é feito nas ruas, em que um veículo equipado com câmeras esquadrinha a cidade, no caso dos cemitérios os técnicos do Google utilizaram uma mochila, batizada de Trekker (esta da foto acima), para registrar as imagens.

No começo de outubro, em projeto semelhante, o Cemitério São João Batista, do Rio, foi o primeiro da América Latina a entrar na ferramenta.

Nora diz que a intenção da empresa é fazer o mesmo em todos os cemitérios de São Paulo, “porém, sem planos definidos”.

Fundado em 1858, o Cemitério da Consolação é o mais antigo de São Paulo. Ali estão os restos mortais de célebres como Campos Salles, Marquesa de Santos, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Washington Luis, Antoninho da Rocha Marmo, Monteiro Lobato e Tarsila do Amaral.