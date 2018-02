Olhar com Outro Olhar é a nova exposição do Museu do Futebol (tel.: 11-3664-3848). Aberta no sábado, mostra ao visitante o universo dos deficientes visuais, estimulando-o a explorar novas formas de ver, ouvir e sentir.

Imagem. Entre as atrações, uma fotografia de um jogo de futebol é apresentada por meio de cinco recursos sensoriais: braile, relevo, alto-contraste, maquete tátil e áudio descrição. Outra montagem permite que o visitante experimente como é jogar futebol para cegos, orientado por pontos de emissão de áudio. E tem replay: em seguida, o lance é projetado em uma parede.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de junho de 2011

