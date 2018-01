Ginásio Ibirapuera completa 60 anos: confira 60 curiosidades

1. Inaugurado há exatos 60 anos, em janeiro de 1957, o Ginásio do Ibirapuera na verdade é um complexo esportivo: o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. São 95 mil metros quadrados, em que ficam o Ginásio Geraldo José de Almeida, apelidado de Ginásio do Ibirapuera, o Estádio Ícaro de Castro Mello, o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, o Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô.

2. O complexo onde fica o Ginásio do Ibirapuera oficialmente se chama Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. É uma homenagem ao advogado e procurador fiscal Constâncio Vaz Guimarães, grande entusiasta do atletismo. Ele foi o presidente da delegação olímpica brasileira nos jogos de Berlim, em 1936.

3. O nome oficial do Ginásio do Ibirapuera é Geraldo José de Almeida. Trata-se de homenagem ao narrador esportivo e radialista que viveu entre 1919 e 1976. Geraldo José de Almeida se consagrou narrando jogos da seleção brasileira de futebol entre 1954 e 1974. Ele criou bordões como “seleção canarinho do Brasil” e “que que é isso, minha gente”



4. Ícaro de Castro Mello, que empresta seu nome ao estádio do conjunto desportivo do Ibirapuera, foi o arquiteto que desenhou o complexo. Ele viveu entre 1913 e 1986 e também era atleta: foi recordista sul-americano em salto em altura e salto com vara e integrou a equipe brasileira na Olimpíada de Berlim, em 1936.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

5. O conjunto aquático do complexo desportivo do Ibirapuera homenageia Caio Pompeu de Toledo, político que viveu entre 1943 e 1994.Ele foi vereador, deputado federal e deputado estadual. Na área esportiva, Caio Pompeu de Toledo foi secretário municipal e estadual de Esportes.

6. Grandes nomes do basquete passaram pelo Ginásio do Ibirapuera ao longo dos 60 anos de sua história. Hortência, Oscar, Janete e Magic Paula são alguns exemplos.

7. O espanhol Julio Iglesias, “o rei da canção internacional”, foi um dos astros internacionais que cantaram para um Ginásio do Ibirapuera lotado. Em 1991, sua apresentação incluiu até canções brasileiras como ‘Aquarela do Brasil’ e ‘Garota de Ipanema’. O show foi gravado e veiculado pela Rede Globo.

8. Cassius Clay, ou melhor, Muhammad Ali, uma das maiores lendas do boxe internacional, lutou no Ginásio do Ibirapuera em viagem que fez ao Brasil em 1971. Na ocasião, ele provocou Pelé, dizendo que, assim que encerrasse sua carreira no boxe, ele iria superar o atleta brasileiro no futebol.

9. A Final da Copa do Mundo de Ginástica Artística em 2006 ocorreu no Ginásio do Ibirapuera. Entre os homens, o maior vencedor da competição foi o brasileiro Diego Hypólito. Entre as mulheres, a brasileira Lais Souza dividiu o topo com a chinesa Li Ya.

10. Grandes nomes do futsal passaram pelo Ginásio do Ibirapuera ao longo dos 60 anos de sua história. Jackson e Douglas são alguns dos mais vitorisos exemplos.

11. O Ginásio do Ibirapuera passou por uma grande reforma recentemente. Foi reaberto em 2011, com novos assentos e novos refletores, iluminação esta mais adequada para as transmissões televisivas em alta definição. Atualmente, o ginásio tem capacidade para 10,2 mil pessoas.

12. Inúmeras apresentações da companhia americana de patinação no gelo Holiday On Ice em São Paulo foram no Ginásio do Ibirapuera. Em 2009, o espetáculo tinha 29 patinadores de 20 nacionalidades diferentes – nenhum deles brasileiro – e contava com 350 profissionais trabalhando nos bastidores. Para o gelo, foram necessários 40 mil litros de água.

13. Um dos grandes nomes que já passaram pelo Ginásio do Ibirapuera, a judoca Rafaela Silva teve sua carreira consolidada nos últimos Jogos Olímpicos, no ano passado, no Rio. Ela ganhou o primeiro ouro brasileiro na competição.

14. O rei Roberto Carlos se apresentou diversas vezes no Ginásio do Ibirapuera. Em 2009, comemorando seus 50 anos de carreira, ele relembrou ali seus principais sucessos, para uma plateia saudosa e emocionada.

15. Grandes nomes do tênis passaram pelo Ginásio do Ibirapuera ao longo dos 60 anos de sua história. Maria Esther Bueno, Gustavo Kuerten, Maria Sharapova, Roger Federer e Rafael Nadal são alguns exemplos.

16. O Ginásio do Ibirapuera foi ponto de partida de uma das trajetórias mais vencedoras da história do futsal. Em 11 de abril de 1987, o time da Perdigão, da catarinense Videira, conquistou ali seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro daquele ano. A partir de então, a equipe venceu 19 títulos nos sete anos seguintes, se tornando a grande campeã do futsal no período.

17. A banda mineira Sepultura havia acabado de retornar de um turnê mundial em agosto de 1992. Os metaleiros se apresentaram na Europa, na América do Norte, na Ásia e na Oceania e, sucesso consolidado, fizeram dois shows em São Paulo. Um no Olympia e o outro, dia 8 de agosto de 1992, no Ginásio do Ibirapuera.

18. Em 25 de janeiro de 1957, na inauguração do Ginásio do Ibirapuera, a seleção paulista de basquete masculino venceu a seleção argentina. Foram 81 pontos do lado de cá, contra 77 pontos dos hermanos portenhos.

19. O Ginásio do Ibirapuera tem espaço importante na carreira da cantora Simone. Em 1982, ela fez nove shows ali em uma temporada de três semanas. No último fim de semana, os 45 mil ingressos das três apresentações foram vendidos em apenas 48 horas.

20. No ano 2000, o suplemento de turismo do jornal ‘The New York Times’ elencou as apresentações musicais realizadas no Ginásio do Ibirapuera como um dos principais programas para um turista fazer na cidade de São Paulo.

21. Grandes nomes do boxe passaram pelo Ginásio do Ibirapuera, ao longo dos 60 anos de sua história. Eder Jofre, Muhammad Ali, Miguel de Oliveira e Maguila são alguns exemplos.

22. Dono de hits contagiantes, Ritchie apresentou-se duas vezes no Ginásio do Ibirapuera, em 2010 e no ano passado. Em ambas as ocasiões, é claro, para uma plateia lotada de fervorosos fãs.

23. Entre 20 de abril e 5 de maio de 1963, São Paulo sediou os Jogos Pan-americanos. As competições ocorreram em 11 locais da cidade. Todas as partidas de basquete foram realizadas no Ginásio do Ibirapuera, que havia sido inaugurado seis anos antes.

24. O Ginásio do Ibirapuera também já sediou diversos eventos inusitados. Em 1982, por exemplo, foi realizado ali um jogo de futebol entre cães da raça boxer.

25. Grandes nomes da natação brasileira passaram pelo complexo esportivo do Ginásio do Ibirapuera, ao longo dos 60 anos de sua história. Gustavo Borges competiu ali na juventude, entre 1985 e 1989. Thiago Pereira e Cesar Cielo também são exemplos.

26. Vinte e cinco de janeiro de 1990. Aniversário de São Paulo. Aniversário do Ginásio do Ibirapuera. Aniversário de Tom Jobim. Foi bonita a festa. No Ginásio do Ibirapuera, Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento e Quarteto em Cy comandaram um belo show para comemorar tudo isso: e também a criação da Universidade Livre de Música, escola criada pela Secretaria Estadual de Cultura.

27. Palco de tantos jogos históricos do voleibol brasileiro, o Ginásio do Ibirapuera recebeu, ao longo de sua história, nomes importantíssimos da modalidade. Entre os mais vitoriosos deles estão Tande, Marcelo Negrão, Fernanda Venturini, Bernardinho e José Roberto Guimarães.

28. Uma das mais conhecidas bandas da história do rock brasileiro, a Legião Urbana se apresentou diversas vezes no Ginásio do Ibirapuera. Hoje, alguns desses shows podem ser encontrados na íntegra em canais do YouTube – para a alegria dos numerosos fãs de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

29. Na madrugada de 4 de junho de 2014 houve confusão na entrada do Ginásio do Ibirapuera. Ali foram postos à venda os últimos ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2014, ocorrida no Brasil. Houve disputa, tumulto e até a polícia precisou ser acionada.

30. A primeira edição do Campeão Mundial de Futebol de Salão ocorreu no Ginásio do Ibirapuera em 1982. Dez países participaram do torneio, cujos jogos ocorreram de 30 de maio a 4 de junho daquele ano. A seleção brasileira levou a melhor: na finalíssima, os Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0. O Uruguai ficou com a terceira colocação.

31. Em agosto de 1987, o Ginásio do Ibirapuera sediou aquela que seria uma das lutas mais importantes da carreira de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila. Em uma controversa decisão, Maguila venceu, por pontos, o boxeador americano James Smith, conhecido como Quebra-Ossos. Na saída do ginásio, abraçado à mãe, Maguila resumiu: ‘bati mais do que apanhei’.

32. Com Adam Lambert no lugar que era de Freddie Mercury, a banda Queen se apresentou no Ginásio do Ibirapuera em 2015. Os fãs, que lotaram o ginásio, não se arrependeram.

33. O Ginásio do Ibirapuera é parada obrigatória dos 30 mil participantes da tradicional Corrida de São Silvestre. Isto porque os kits e os chips destinados a controlar os competidores são retirados no ginásio, dias antes do evento.

34. Um dos grandes nomes que já passaram pelo Ginásio do Ibirapuera, o técnico de vôlei José Roberto Guimarães é o maior campeão olímpico do País – o único que venceu três vezes. Guimarães conduziu o time masculino ao ouro em Barcelona, em 1992, e o feminino ao bicampeonato em Pequim (2008) e Londres (2012). Entretanto, como é técnico, e não jogador, ele jamais recebeu medalha.

35. Até mágica já foi feita no Ginásio do Ibirapuera. Em junho de 1997, o ilusionista norte-americano David Copperfield se apresentou no local. Seu espetáculo, em turnê internacional, chamava-se ‘Sonhos e Pesadelos’ e contava com truques incríveis, como um número em que o mágico sobrevoava a plateia.

36. Grandes nomes do atletismo passaram pelo Ginásio do Ibirapuera, ao longo dos 60 anos de sua história. Jadel Gregório, Maurren Maggi e Joaquim Cruz são alguns exemplos.

37. Em 1998, o Ginásio do Ibirapuera foi sede de um evento de deixar cabelo em pé – mas depois pentear tudo direitinho. Ali ocorreu a Taça Soho de Corte de Cabelos, uma competição de cabeleireiros de São Paulo. O encerramento contou com apresentação de DJs e grupos dançantes.

38. O Ginásio do Ibirapuera conta com 340 alojamentos. Atualmente, 120 atletas moram ali. Todo o complexo ocupa um total de 95 mil metros quadrados. Além dos ginásios, há um estacionamento com capacidade para 500 carros.

39. O Ginásio do Ibirapuera conta com duas quadras poliesportivas descobertas, dois ginásios cobertos, seis piscinas, três quadras de tênis com piso de saibro, três salas destinadas ao condicionamento físico dos atletas e três auditórios. Cento e sessenta e um funcionários trabalham ali.

40. Quase 12 mil pessoas em coro pediam bis, queriam que o músico Milton Nascimento voltasse ao palco do Ginásio do Ibirapuera naquele 7 de fevereiro de 1981. Mas ele não voltou. Milton tinha sido informado pelo seu empresário, no camarim, que havia uma ameaça de bomba sob o palco.

41. Os jogos paulistanos do Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino de 1971, 1983 e 2006 ocorreram no Ginásio do Ibirapuera. Em 1971 e em 1983, o torneio foi vencido pela União Soviética. Em 2006 a campeã foi a Austrália. O Brasil ficou em terceiro lugar em 1971, em quinto em 1983 e em quarto em 2006.

42. O recordista de público do Ginásio do Ibirapuera é ao violinista e regente holandês André Rieu. Em quatro shows realizados em 2012, ele atraiu um público total de 120 mil pessoas.

43. Em setembro de 1999, 67 atletas correram por 24 horas ininterruptas dando voltas no Ginásio do Ibirapuera. O vencedor percorreu 238 quilômetros, o equivalente a quase seis maratonas.

44. Em 1982, um show com as presenças de Jorge Ben, Martinho de Vila, Elza Soares e o grupo Originais do Samba precisou ser cancelado por um motivo prosaico: o organizador do evento fugiu com o dinheiro arrecadado.

45. Grandes nomes do judô brasileiro lutaram no Ginásio do Ibirapuera, ao longo dos 60 anos de sua história. Rafaela Silva, Rafael Silva, Henrique Guimarães e Tiago Camilo são alguns exemplos.

46. O ano de 1989 se tornou inesquecível para os fãs paulistanos da banda de heavy metal Metallica. Eles sonhavam com uma apresentação dos americanos por aqui desde 1984, quando o grupo estourou. Depois de muitos boatos, o show aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, após de mais de 250 apresentações em todo o planeta.

47. Maior nome do pugilismo nacional, Eder Jofre venceu todas as lutas por nocaute entre 1960 e 1965. Em uma das mais importantes dela, levou um público de mais de 20 mil pessoas ao Ginásio do Ibirapuera em 1962. Ali, o Galo de Ouro venceu o britânico Johnny Caldwell, unificando os cinturões da época.

48. Em 29 de novembro de 1993, um show histórico reuniu Tim Maia e Jorge Ben Jor no Ginásio do Ibirapuera. O carinho de Jorge Ben por Tim Maia, morto em 1998, persiste. Em recentes shows, ele interpreta ‘Do Leme ao Pontal’, sucesso de Tim Maia.

49. Em 1999, o Ginásio do Ibirapuera teve um curioso evento: em ‘Malhação com Tiazinha’, os fãs da modelo mascarada que encantava adolescente na TV podiam fazer exercícios ao lado da musa. Para participar, era preciso pagar R$ 5. Todo o dinheiro foi destinado a causas sociais.

50. Grandes nomes da ginástica se apresentaram no Ginásio do Ibirapuera, ao longo dos 60 anos de sua história. Arthur Zanetti, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Arthur Nory e Sergio Sasaki são alguns exemplos.

51. Quem viu diz que foi incrível. Em 13 de abril de 1998, o Ginásio do Ibirapuera teve um show com Rolling Stones, Bob Dylan e Cássia Eller. Rock para ninguém botar defeito. Os ingressos custavam de R$ 65, nas arquibancadas, a R$ 120, nas cadeiras especiais.

52. O vôlei também sempre teve espaço privilegiado no Ginásio do Ibirapuera. Em 1982, o mundialito feminino de voleibol ocorreu ali. A seleção do Japão terminou campeã. Dois anos mais tarde, o ginásio sediou o mundialito masculino da modalidade. O time brasileiro venceu.

53. Duas das três edições do torneio amistoso Tênis Espetacular – Desafio Brasil X Argentina foram realizados no Ginásio do Ibirapuera. Com Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni, o Brasil levou a melhor em todas as vezes. Além das partidas, o evento tinha oficina de tênis para crianças, com a participação dos competidores.

54. Tiro, porrada e bomba no Ginásio do Ibirapuera. Mas de mentirinha, felizmente. Em outubro do ano passado, o espaço foi palco da final de um torneio mundial de vídeo-game, o Counter Strike. Um público de 6,5 mil pessoas esgotou os ingressos. A equipe brasileira ficou em segundo lugar.

55. O UFC, o maior evento de MMA do mundo, também acontece no Ginásio do Ibirapuera. Em novembro do ano passado, o lutador Rogério Minotauro encarou o norte-americano Ryan Bader na luta principal do evento. A torcida saiu frustrada. O americano levou a melhor sobre o brasileiro Minotauro.

56. Mauro Pinheiro, que empresta seu nome ao ginásio poliesportivo do mesmo complexo do ginásio do Ibirapuera, foi um famoso comentarista esportivo do mundo do rádio. Apelidado de Senador, trabalhou a maior parte da carreira na Rádio Bandeirantes.

57. O amor entrou em campo. Ou melhor, em quadra. O maior casamento comunitário da história de São Paulo ocorreu em pleno Ginásio do Ibirapuera. Em 2004, 1.434 casais disseram ‘sim’ no ginásio, oficializando a união. A festa teve bolo, maestro e tapete vermelho. E foram sorteadas cinco viagens de lua-de-mel para Porto Seguro.

58. Em 1973, na primeira vez que o Brasil sediou um campeonato mundial interclubes de basquete masculino, os jogos ocorreram no Ginásio do Ibirapuera. A competição terminou com o time italiano Ignis Varese campeão. O paulistano Esporte Clube Sírio ficou com a segunda colocação.

59. Em agosto de 1991, os fãs brasileiros da banda britânica Deep Purple puderam conferir o grupo por aqui pela primeira vez. A turnê incluiu o Ginásio do Ibirapuera, palco de uma inesquecível apresentação.

60. Trinta anos depois de vencerem o primeiro mundial de futsal, a seleção brasileira de 1982 voltou ao Ginásio do Ibirapuera para relembrar aquela conquista. Para os atletas da modalidade, o título de 1982 se transformou num marco da profissionalização e do respeito.