Prestes a completar 60 anos (no dia 25/1), o Ginásio do Ibirapuera se chama, na verdade, Constâncio Vaz Guimarães. O nome homenageia um advogado e procurador fiscal que, entusiasta do atletismo, presidiu a delegação olímpica brasileira nos Jogos de Berlim, em 1936.

