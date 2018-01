Gentileza no maior terminal rodoviário da América Latina

__________________________________________

Em comemoração ao Dia Mundial da Gentileza (13 de novembro), nesta sexta o Terminal Rodoviário Tietê terá uma mobilização em prol de ações positivas. Um cenário será montado e, das 9h às 11h, músicos vão apresentar sucessos do cancioneiro nacional. O público será convidado a escrever palavras positivas em um painel fixado no chão. “A ideia é mobilizar e disseminar a importância de ter atitudes gentis uns com os outros para um mundo melhor”, justifica a organização do evento.