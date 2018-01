Gel: caderno fotográfico será lançado hoje

__________________________________________

É nesta terça (5), a partir das 19h30, na Galeria La Mínima (Av. Pedroso de Moraes, 822, Pinheiros), o lançamento do caderno de ensaio Gel, do fotógrafo Carlos Ebert.

Os comentários abaixo são do próprio fotógrafo:

“Não tem a importância de um estado da matéria (ah… se fosse um plasma…). É apenas uma consistência: entre a geleia tremebunda da infância e a pasta de dente mais aguada dos tempos de dureza. Flagrei uma usuária checando um pote no super chingling do quarteirão. Quanto ela levantou o dedo da gosma branca, ficou um desenho, um arabesco pra lá de orgânico. Taí! Pensei. Paguei e levei o potão pra casa.

Primeira experiência: gelar e amornar para ver como a consistência mudava. Gelar ficou melhor. Segunda experiência: colocar num vidro e iluminar por baixo, e depois sobre um papel e iluminar por cima? Os dois eram interessantes. As formas resultantes permitiam uma infinita gama de projeções mentais. Eram orgânicas ao mesmo tempo que abstratas e até geométricas. Tinham a ver com os fractais de Mandelbrot. Iluminei com todo tipo de lâmpada, usei espelho, celofane e gelatina. Me diverti à beça.

Viajei demais e no final veio a indefectível frase do Wittgenstein: ‘Em arte não existe melhor assunto do que não ter nenhum assunto.’ A dúvida aí estava no ’em arte’. Mas isso não era minha parte nas ações. Fiquem com o gel.”