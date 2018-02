Gastronomia e literatura, em uma mesma feira

__________________________________________

É pra ler ou pra comer? Em comemoração ao Dia Internacional do Livro, o Butantan Food Park tem programação especial nesta quinta, 23, das 11h às 22h. Além das já tradicionais comidinhas, o espaço terá uma feira de livro com a participação das editoras Aleph, Companhia das letras, Lote 42, Tapioca, Musa, Patuá, N’Versos, Senac e Tenda de Livros – muitas, com promoções de dar água na boca.

O evento homenageia a escritora Ivana Arruda e o tradutor Fábio Fernandes. Para completar, algumas das tendas fixas da feira vão preparar pratos especiais, inspirados na literatura, como o Duelos y Quebrantos, que Dom Quixote comia aos sábados.

SERVIÇO

Data: 23 de abril, quinta-feira

Horário: 11h às 22h

Endereço: Butantan Food Park – Rua Agostinho Cantu, 47

Entrada grátis, produtos à venda no local

No Facebook: https://www.facebook.com/events/353127934886173

PROGRAMAÇÃO DO DIA

14h: Bate-papo sobre projetos editoriais independentes

Com Eduardo Lacerda (Patuá), Fernanda Grigolin (Tenda de Livros) e Cecilia Arbolave (Lote 42), mediação da escritora e jornalista Ana Paula Ferraz.

19h: Autógrafos com chefs e escritores

– A prosadora Ivana Arruda traz seu mais recente livro Cachorros (Demônio Negro)

– O tradutor Fábio Fernandes com títulos que traduziu da Editora Aleph

– A chef Daniela Narciso, uma das autoras de Pois sou um bom cozinheiro – Receitas, histórias e sabores da vida de Vinicius de Moraes, (Companhia das Letras),

– O chef Paulo Bitelman, um dos autores de Viagem gastronômica à França (Alaúde)