Garis em livro

Eles fazem um trabalho essencial à cidade – mas, muitas vezes, nem são notados em meio ao corre-corre cotidiano. ‘Histórias de Gente, Histórias da Gente’ é um livro que homenageia os garis, esses incansáveis agentes da limpeza pública urbana. A obra, realizada pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos em parceria com a agência Infinito Cultural, será lançada no dia 31/8, na Bienal Internacional do Livro – com distribuição gratuita e versões em e-book e áudio que podem ser baixadas neste link. Durante o evento, um totem garantirá o acesso digital à obra.

De acordo com os realizadores, é a primeira vez que os garis protagonizam um livro. O exemplar traz 20 relatos sobre a experiência de agentes de limpeza – destaque para a saga do refugiado Fils Lombo Welom, que deixou mulher e filhos no Congo para ganhar a vida em São Paulo. No prefácio, o escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco conta a história de uma prima que trabalha como gari. O livro é ilustrado pela designer Raquel Matshusita.