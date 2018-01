Game de fachada

Obra interativa de Francisco Barretto, o game-arte ‘Balance’ estará projetado na fachada da sede da Fiesp (Av. Paulista, 1.313) de hoje (25) a domingo (27), das 20h às 22h. Do chão, o público pode interagir usando tablets. A intervenção é parte do evento ‘SP_Urban Digital Festival’, que vai até o dia 9/12, com entrada gratuita, no mesmo endereço.

Não é a primeira vez que Barretto expõe ‘Balance’. Entusiasta das novas tecnologias, o músico, DJ e fotógrafo já levou o trabalho para o Mirante Nove de Julho, por exemplo. Ele é fundador do coletivo Late! (Laboratório de Arte e Tecnologia). Inf.: www.late.art.br.