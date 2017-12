Fumantes, mas ecológicos

OLHA SÓ…

Papa-bitucas como o da foto têm se espalhado por São Paulo – de acordo com a empresa responsável pela instalação, já são 2.800. Chamados de ‘coletores ambientais’, oferecem um destino ecologicamente correto para as famigeradas bitucas. “Enviamos para uma empresa do Paraná que transforma isso em uma manta utilizada em compostagem. Então, vira adubo”, explica Roberto Dias, diretor da empresa que desenvolveu o sistema. Cada lixeirinha tem capacidade para 900 bitucas. Segundo Dias, são colhidas cerca de seis toneladas por mês.

Mais informações em www.coletorambiental.com.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de maio de 2013

