Frida Kahlo de Metrô

A partir desta sexta (30), uma amostra da exposição ‘Frida Kahlo: Conexões entre Mulheres Surrealistas no México’ vai poder ser conferida na Estação Faria Lima (Linha 4 – Amarela) do Metrô. Reproduções de obras da artista, atualmente em cartaz no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros, estarão em totens instalados na estação. A ação vai até o dia 27 de novembro.

“Essa parceria reforça o interesse da ViaQuatro em apoiar e fomentar a vida cultural no entorno de suas sete estações, aproximando nossos usuários dos movimentos artísticos e culturais que acontecem na capital paulistana”, afirmou, por meio de nota, Régio Fernandes, diretor da ViaQuatro – concessionária que administra a Linha 4.