Francisco pelo mundo

1. Em 23 de março de 2013 tem o primeiro encontro com seu antecessor, o papa emérito Bento XVI

2. Viaja pela primeira vez: homenageia imigrantes norte-africanos na Ilha de Lampedusa, em 8 de julho de 2013

3. Sua primeira viagem internacional acontece em julho de 2013, quando participa da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. No voo de volta ao Vaticano, conversa com jornalistas sobre temas polêmicos, como a homossexualidade

4. Em Cagliari, encontra-se com trabalhadores desempregados, em 22 de setembro de 2013

5. Celebra o Dia de São Francisco de Assis na cidade de Assis, em 4 de outubro de 2013

6. Visita a Terra Santa em maio de 2014

7. Em 21 de junho de 2014, visita comunidade violenta na Calábria

8. Reza pelos desempregados em missa na região italiana de Molise, em 5 de julho de 2014

9. Participa da festa de Santa Ana em Caserta, em 26 de julho de 2014

10. Vai à Coreia do Sul, em agosto de 2014, por ocasião da Jornada da Juventude Asiática

11. No Sacrário de Redipuglia, realiza celebração pelo centenário do início da Primeira Guerra, em 13 de setembro de 2014

12. Ainda em setembro, visita a Albânia

13. Discursa no Parlamento Europeu, em Estraburgo, na França, em novembro de 2014

14. Ainda em novembro, vai para a Turquia, onde se encontra com o patriarca Bartolomeu I

15. Em janeiro de 2015, viaja ao Sri Lanka, por conta da canonização do beato José Vaz